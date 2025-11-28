В Санкт-Петербурге утвердили проект нового многофункционального комплекса

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга утвердил проект нового многофункционального комплекса, который появится на Левашовском проспекте. Улучшение социальной инфраструктуры — одна из задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в городском комитете по строительству.
Комплекс объединит офисные помещения, залы для занятий спортом и пространства общественного питания. Здание будет иметь атриум, двухуровневый подземный гараж, открытую автостоянку и велопарковку. Фасады оформят с использованием архитектурного бетона и алюминиевых панелей. Также на нижних этажах появятся арочные элементы.
На месте будущего комплекса сейчас находятся старые административные постройки, не представляющие исторической или культурной ценности. Новый объект станет современным акцентом в застройке района.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.