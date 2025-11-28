Ричмонд
Россиянин едва не пострадал, пытаясь спасти жабу от гадюки

Драма с жабой и гадюкой разыгралась на балийской вилле. Мужчина отдыхал с женой, когда вдруг заметил непрошеных гостей. Жена предложила спасти жабу, но едва мужчина немного приблизился, как змея накинулась на него и попыталась ужалить.

К счастью, в итоге все обошлось. Жильцы виллы не пострадали, а змея, вероятно, испугавшись ответных действий жабы, уползла.

Ранее в Шарм-эль-Шейхе российский турист пострадал от укола ядовитой рыбы-хирурга.