Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону состоялся фестиваль «КиберДон»

Гости смогли ознакомиться с выставкой инди-игр, протестировать новинки и обменяться впечатлениями.

Фестиваль игр, технологий и киберспорта «КиберДон» прошел 18 ноября в Центре истинных ценностей Ростова-на-Дону в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

Гости смогли ознакомиться с выставкой инди-игр от разработчиков, протестировать новинки и обменяться впечатлениями. Также для участников были организованы турнир по «Калибру» от 1С, мастер-класс по созданию игры в реальном времени, квиз по истории видеоигр.

Кроме того, для гостей провели две обучающие лекции, на которых рассказали о влиянии игроков на развитие проектов, а также раскрыли секреты превращения игры в бизнес и искусство.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.