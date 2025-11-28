В Ростове-на-Дону состоялся фестиваль «КиберДон»

Фестиваль игр, технологий и киберспорта «КиберДон» прошел 18 ноября в Центре истинных ценностей Ростова-на-Дону в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Гости смогли ознакомиться с выставкой инди-игр от разработчиков, протестировать новинки и обменяться впечатлениями. Также для участников были организованы турнир по «Калибру» от 1С, мастер-класс по созданию игры в реальном времени, квиз по истории видеоигр.
Кроме того, для гостей провели две обучающие лекции, на которых рассказали о влиянии игроков на развитие проектов, а также раскрыли секреты превращения игры в бизнес и искусство.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.