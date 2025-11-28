В Курортном районе Санкт-Петербурга построили школу на 1100 мест

Строительство современной школы на 1100 мест завершили в поселке Песочном Курортного района Санкт-Петербурга, сообщили в городском комитете по строительству. Улучшение социальной инфраструктуры — одна из задач национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В четырехэтажном здании площадью более 16 тыс. кв. м предусмотрены 44 класса, специализированные лаборатории, мастерские, библиотечный центр, спортивные и актовые залы. На прилегающей территории оборудованы футбольное поле, беговые дорожки и площадки для командных игр. Также в здании открыли бассейн, медицинские кабинеты и зоны отдыха для учеников и педагогов.
«Мы последовательно реализуем стратегию по обеспечению жителей Санкт‑Петербурга высококачественной социальной инфраструктурой. Введение в эксплуатацию такой масштабной и современной школы в Курортном районе — это значительный шаг к созданию комфортной и благополучной городской среды», — рассказал директор городского управления строительными проектами Андрей Алферов.
Открытие учебного заведения запланировано на 2026 год. Напомним, летом в Песочном был введен в эксплуатацию детский сад на 110 мест.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.