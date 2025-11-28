В Курортном районе Санкт-Петербурга построили школу на 1100 мест

В четырехэтажном здании площадью более 16 тыс. кв. м предусмотрены 44 класса, специализированные лаборатории, мастерские, библиотечный центр, спортивные и актовые залы. На прилегающей территории оборудованы футбольное поле, беговые дорожки и площадки для командных игр. Также в здании открыли бассейн, медицинские кабинеты и зоны отдыха для учеников и педагогов.