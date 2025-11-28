Ричмонд
Ансамбль «Гэсэрчики» из Иркутской области победил на Пифийских играх в Абу-Даби

Юные артисты занимаются в доме культуры «Одинск».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Абу-Даби завершились первые Всемирные Пифийские игры. В грандиозном событии приняли участие десятки коллективов из 200 стран мира. Россию представляли около 800 человек, среди которых — участники ансамбля бурятского танца «Гэсэрчики» из села Одинск Ангарского городского округа.

20 молодых и талантливых девушек из Одинска выступили с постановкой «Моя Родина», отражающей историю и культуру бурятского народа. Их выступление покорило жюри, и ансамбль стал лауреатом I степени. Эксперты оценивали работу хореографа, а также качество постановки. По словам руководителя ансамбля Баиры Аюровой, даже родители, присутствовавшие на конкурсе, не смогли сдержать восхищения. А у кого-то из зрителей даже выступили на глазах слезы.

Победа на Всемирных Пифийских играх стала результатом серьезной подготовки: на отборочном этапе в Москве в мае ансамбль стал лауреатом I степени и завоевал путевку на международный фестиваль. Были заказаны национальные украшения и пошиты костюмы.

Для участниц ансамбля поездка в Объединенные Арабские Эмираты стала незабываемым опытом. Победа на международном конкурсе укрепила уверенность коллектива в своих силах. Девушки верят, что это достижение — только начало их творческого пути.