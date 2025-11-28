Ансамбль «Гэсэрчики» из Иркутской области победил на Пифийских играх в Абу-Даби

20 молодых и талантливых девушек из Одинска выступили с постановкой «Моя Родина», отражающей историю и культуру бурятского народа. Их выступление покорило жюри, и ансамбль стал лауреатом I степени. Эксперты оценивали работу хореографа, а также качество постановки. По словам руководителя ансамбля Баиры Аюровой, даже родители, присутствовавшие на конкурсе, не смогли сдержать восхищения. А у кого-то из зрителей даже выступили на глазах слезы.