Мужчине весом 146 килограммов отказали в операции из-за СДВГ

Британец Керен Слейтер весом 146 килограммов не получил одобрения на проведение операции по уменьшению желудка. Медицинское учреждение обосновало свое решение опасениями, что пациент не сможет соблюдать необходимую послеоперационную диету.
Мужчина на протяжении многих лет борется с избыточным весом. Он рассказал, что неоднократно пытался справиться с этой проблемой, но безуспешно. Уже в возрасте 38 лет ему диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который оказывает влияние на его пищевое поведение, провоцируя переедание в состоянии скуки или стресса.
Ранее Слейтеру провели операцию по установке желудочного бандажа, что позволило ему временно снизить вес. Однако через шесть месяцев устройство перестало функционировать должным образом, а в 2024 году его пришлось удалить из-за возникших осложнений, включая инфекцию и проблемы с дыхательной системой.
После удаления бандажа специалисты рекомендовали провести желудочное шунтирование. Позже, в январе 2025 года, пациент прошел необходимое обследование и получил предварительное одобрение на операцию. Однако в конце концов ему все-таки отказали. Так, в официальном письме указывалось, что особенности поведения, связанные с СДВГ, а также завышенные ожидания британца от операции вызывают серьезные опасения у врачей.
Медицинская комиссия пришла к выводу, что риски перевешивают возможную пользу, и рекомендовала пациенту обратиться к своему лечащему врачу-терапевту. Сам Слейтер, который также страдает от тяжелой формы апноэ сна, хронической усталости и повышенного артериального давления, уверен, что столкнулся с дискриминацией. Британец считает, что отказ основан на предположении, что он не сможет добиться долгосрочного результата в снижении веса, передает The Mirror.
