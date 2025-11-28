Мужчине весом 146 килограммов отказали в операции из-за СДВГ

Мужчина на протяжении многих лет борется с избыточным весом. Он рассказал, что неоднократно пытался справиться с этой проблемой, но безуспешно. Уже в возрасте 38 лет ему диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), который оказывает влияние на его пищевое поведение, провоцируя переедание в состоянии скуки или стресса.