Змея на Бали набросилась на россиянина, когда он спасал жабу

В провинции Нонтхабури в центральной части Таиланда пятиметровый питон своим весом проломил потолок частного дома, напал на котенка породы скоттиш-фолд и съел его. Двум другим питомцам повезло больше, поскольку их отдали за день до произошедшего. Хозяин котенка отметил, что этот случай не стал первым — ранее еще один питон пробрался в его дом через потолок, но тогда взрослая кошка успела убежать.