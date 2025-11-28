Змея на Бали набросилась на россиянина, когда он спасал жабу

На Бали змея набросилась на россиянина с супругой, пока они думали, как можно спасти жабу от рептилии. Соответствующие кадры в пятницу, 28 ноября, опубликовал Shot.
Сначала в дом к паре прискакала жаба, после чего туда приползла змея. Пока супруги думали, как можно спасти жабу, рептилия попыталась броситься на них, но россияне спаслись за занавеской, передает Telegram-канал.
В четырехзвездочном отеле на тайском Пхукете к россиянам заползла королевская кобра, укус которой может привести к параличу и смерти, — она находилась рядом с лифтами. Посетители сразу обратились к администрации, сотрудники отеля засыпали рептилию желтым порошком и временно отогнали людей от этого места.
В провинции Нонтхабури в центральной части Таиланда пятиметровый питон своим весом проломил потолок частного дома, напал на котенка породы скоттиш-фолд и съел его. Двум другим питомцам повезло больше, поскольку их отдали за день до произошедшего. Хозяин котенка отметил, что этот случай не стал первым — ранее еще один питон пробрался в его дом через потолок, но тогда взрослая кошка успела убежать.