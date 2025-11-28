Конькобежец Виктор Муштаков завоевал золотую медаль Кубка России

Как сообщили в Минспорта Алтайского края, в сореванованиях участвовали более 100 спортсменов из 18 регионов. Программа включала в себя спринтерское многоборье (500/1000 метров и повторно 500/1000 метров), а также классическое многоборье (500/1500, 3000/5000).