Конькобежец Виктор Муштаков завоевал золотую медаль Кубка России

Виктор Муштаков выиграл во всех четырех забегах спринтерского многоборья на соревнованиях в Челябинске.

Источник: Аргументы и факты

Спортсмен из Алтайского края Виктор Муштаков получил золотую медаль Кубка России по конькобежному спорту, пишет altapress.ru.

На соревнованиях в Челябинске Виктор Муштаков выиграл во всех четырех забегах спринтерского многоборья. Тем самым он завоевал золотую медаль.

Как сообщили в Минспорта Алтайского края, в сореванованиях участвовали более 100 спортсменов из 18 регионов. Программа включала в себя спринтерское многоборье (500/1000 метров и повторно 500/1000 метров), а также классическое многоборье (500/1500, 3000/5000).

Ранее сообщалось, что спортсмены Ардашер Муминджанов и Алина Поздеева получили золотые медали на Сурдлимпиаде в Токио.