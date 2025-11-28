Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дешевле только в Омской и Курганской областях: Башкирии стала одним из регионов России с самым дешевым бензином

Башкирия вошла в топ-3 регионов России по дешевизне бензина.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия заняла третье место в рейтинге регионов России с самой низкой стоимостью бензина по итогам октября 2025 года. Исследование провело агентство «ПромРейтинг».

Согласно данным рейтинга, средняя потребительская цена на бензин в России в октябре достигла 65,48 рубля за литр, что на 1,7% выше показателей сентября. При этом в Башкирии средняя стоимость литра бензина составила 61,41 рубля.

Лидером рейтинга стала Омская область с ценой 59,94 рубля за литр, на втором месте расположилась Курганская область (60,24 рубля).

В десятку регионов с наиболее низкими ценами также вошли:

— Томская область (61,44 рубля).

— Оренбургская область (61,86 рубля).

— Ярославская область (61,87 рубля).

— Челябинская область (61,87 рубля).

— Удмуртия (62,03 рубля).

— Алтайский край (62,10 рубля).

— Татарстан (62,46 рубля).

— Псковская область (62,83 рубля).

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.