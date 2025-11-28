Дешевле только в Омской и Курганской областях: Башкирии стала одним из регионов России с самым дешевым бензином

Башкирия заняла третье место в рейтинге регионов России с самой низкой стоимостью бензина по итогам октября 2025 года. Исследование провело агентство «ПромРейтинг».
Согласно данным рейтинга, средняя потребительская цена на бензин в России в октябре достигла 65,48 рубля за литр, что на 1,7% выше показателей сентября. При этом в Башкирии средняя стоимость литра бензина составила 61,41 рубля.
Лидером рейтинга стала Омская область с ценой 59,94 рубля за литр, на втором месте расположилась Курганская область (60,24 рубля).
В десятку регионов с наиболее низкими ценами также вошли:
— Томская область (61,44 рубля).
— Оренбургская область (61,86 рубля).
— Ярославская область (61,87 рубля).
— Челябинская область (61,87 рубля).
— Удмуртия (62,03 рубля).
— Алтайский край (62,10 рубля).
— Татарстан (62,46 рубля).
— Псковская область (62,83 рубля).
