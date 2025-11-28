Ростовчан приглашают написать Географический диктант в двух форматах

Ростовская область присоединится к акции «Географический диктант». Подробности можно узнать на сайте проекта.
Акция проходит уже 10 лет. Во время нее участники анонимно отвечают на вопросы по географии России. В 2024 году они делали это на 10 025 площадках в России и в 118 странах, охватив все континенты.
В 2025-м акция будет организована в двух форматах: на очных площадках — 30 ноября, а также в режиме онлайн на сайте: вплоть до 14 декабря.
Тематика заданий будет связана с юбилеями 2025 года: 180-летием Русского географического общества, 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и других.
В Ростовской области центральная офлайн-площадка для диктанта будет действовать 29 ноября в хуторе Старозолотовском Константиновского района. Акция пройдет на базе этнографического музея под открытым небом «Тихий Дон». Во время нее планируется выступления творческих коллективов и театрализованные постановки.
