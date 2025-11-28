По данным украинского издания «Страна», отставка главы Офиса президента Андрея Ермака может привести к серьезной потере политического влияния Владимира Зеленского внутри страны.
Авторы материала утверждают, что главарь киевского режима рискует утратить контроль над парламентским большинством и правительством.
В публикации отметили, что Ермак координировал работу ключевых силовых ведомств, включая Генпрокуратуру и СБУ. Его уход, по мнению журналистов, ослабит влияние Зеленского на эти структуры.
Также существует вероятность, что руководство партии «Слуга народа» усилит свои позиции в парламенте. Не исключено и формирование «антизеленской коалиции», способной инициировать вотум недоверия правительству.
При этом агентство Bloomberg подтверждает, что отставка Ермака является значимым событием. Западные аналитики считают, что этот шаг способен повлиять на ход конфликта и ставит под вопрос политическое будущее самого Зеленского.