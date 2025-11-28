Ozon считает непродуманной идею банков запретить скидки на маркетплейсах

Компания Ozon полагает, что идея некоторых банков запретить торговым площадкам предоставлять скидки является непродуманной. Об этом заявили в пресс-службе маркетплейса.
«Ozon считает инициативу пяти банков об отмене скидок на маркетплейсах непродуманной, нарушающей принципы честной конкуренции и негативной для десятков миллионов российских покупателей, которые будут вынуждены платить больше», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что, по сути, предлагается установить двойные стандарты: банки продолжат предоставлять бонусы и скидки своим клиентам, тогда как маркетплейсам аналогичную практику хотят запретить.
В компании полагают, что обращение банков к госорганам является попыткой снизить риски в конкуренции с банковскими сервисами, создаваемыми маркетплейсами. Результатом такого запрета станет удорожание покупок для миллионов россиян, подчеркнули в Ozon.
Как писал сайт KP.RU, 26 ноября глава Сбербанка Герман Греф отметил необходимость выровнять условия конкуренции между банками на маркетплейсах. По его словам, предоставление скидок только при оплате картой банка, связанного с торговой площадкой, приводит к неравным условиям и может рассматриваться как форма «торгового рабства». Греф подчеркнул, что в этом случае очевидно применение абсолютно неравных условий конкуренции.