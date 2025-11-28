Ozon считает непродуманной идею банков запретить скидки на маркетплейсах

Как писал сайт KP.RU, 26 ноября глава Сбербанка Герман Греф отметил необходимость выровнять условия конкуренции между банками на маркетплейсах. По его словам, предоставление скидок только при оплате картой банка, связанного с торговой площадкой, приводит к неравным условиям и может рассматриваться как форма «торгового рабства». Греф подчеркнул, что в этом случае очевидно применение абсолютно неравных условий конкуренции.