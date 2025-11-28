Молодым ученым из Беларуси и России впервые вручили премии Союзного государства

28 ноября, Москва /Эдуард Пивовар — БЕЛТА/. Государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев вручил премии Союзного государства молодым ученым. Церемония прошла на площадке V Конгресса молодых ученых на федеральной территории «Сириус», сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете СГ.
Премию Союзного государства молодым ученым вручили впервые. Она была учреждена 6 декабря 2024 года постановлением Высшего государственного совета Союзного государства. Премию присуждают за результаты научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, в том числе выполненных при разработке образцов новой техники, совершенствовании технологий, а также в сфере укрепления обороноспособности государств — участников Договора о создании Союзного государства, обеспечивающих инновационное развитие экономики и реализацию приоритетных направлений стратегии научно-технологического развития Союзного государства на период до 2035 года. Премия присуждается молодому ученому или коллективу молодых ученых численностью не более 6 человек. Размер премии составляет 3 млн российских рублей.
Решением Высшего госсовета в 2025 году премии присуждены авторскому коллективу в составе Дмитрия Дормешкина (Беларусь), Юрия Рижикова (Беларусь), Анастасии Тумилович (Беларусь), Ивана Капранова (Россия), Михаила Константинова (Россия) — за совместную научно-техническую работу «Структурный и функциональный анализ белков для разработки инновационных подходов к диагностике и терапии социально значимых заболеваний»; авторскому коллективу в составе Татьяны Зубарь (Беларусь), Дарьи Тишкевич (Беларусь), Ильи Кубасова (Россия), Андрея Турутина (Россия) — за цикл работ «Физические и электрохимические технологии синтеза низкоразмерных функциональных материалов и структур для систем сенсорики»; авторскому коллективу в составе Павла Кентя (Беларусь), Дмитрия Креня (Беларусь), Ильи Свибовича (Беларусь), Александра Смеховича (Беларусь) — за работу «Разработка и освоение серийного производства тепловизионных изделий».
Вручая награды, Сергей Глазьев отметил важность того, что все три работы — совместный труд, который выполняется молодыми учеными двух государств в тесной кооперации, сотрудничестве по реализации тех приоритетов, которые определены в стратегии научно-технологического развития. «Одна работа — это поисковые исследования, и мы ждем их дальнейшего продолжения. Это хороший задел для развертывания последующей научной программы Союзного государства. Другая работа посвящена прикладным исследованиям в области материаловедения, преобразователей на базе новых материалов. Третья работа — готовое техническое изделие, которое сегодня уже применяется», — отметил госсекретарь. -0-