Молодым ученым из Беларуси и России впервые вручили премии Союзного государства

Вручая награды, Сергей Глазьев отметил важность того, что все три работы — совместный труд, который выполняется молодыми учеными двух государств в тесной кооперации, сотрудничестве по реализации тех приоритетов, которые определены в стратегии научно-технологического развития. «Одна работа — это поисковые исследования, и мы ждем их дальнейшего продолжения. Это хороший задел для развертывания последующей научной программы Союзного государства. Другая работа посвящена прикладным исследованиям в области материаловедения, преобразователей на базе новых материалов. Третья работа — готовое техническое изделие, которое сегодня уже применяется», — отметил госсекретарь. -0-