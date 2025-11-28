Как есть овощи, чтобы получить максимум пользы: совет диетолога

Некоторые считают, что сырые овощи и фрукты всегда полезнее, ведь в таком виде сохраняются все витамины. Но врач-диетолог Наталья Денисова объяснила, что это не всегда так. Термическая обработка иногда делает продукты полезнее и помогает организму усвоить больше питательных веществ. Об этом пишет aif.ru.