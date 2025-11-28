Как есть овощи, чтобы получить максимум пользы: совет диетолога

Некоторые считают, что сырые овощи и фрукты всегда полезнее, ведь в таком виде сохраняются все витамины. Но врач-диетолог Наталья Денисова объяснила, что это не всегда так. Термическая обработка иногда делает продукты полезнее и помогает организму усвоить больше питательных веществ. Об этом пишет aif.ru.
«Термически обработанная пища стала лучше усваиваться организмом, меньше усилий тратилось на ее переваривание. И это способствовало развитию мозга, а значит, — эволюции человека», — рассказала Денисова.
В моркови и других овощах есть вещества, которые усваиваются только после тепловой обработки с небольшим количеством масла. То же касается томатов — антиоксидант ликопин становится доступнее после приготовления. А бобовые содержат вещества, которые блокируют усвоение витаминов, пока они не были обработаны термически.
Но это не значит, что сырые овощи вредны. Они полезны для очищения кишечника и в небольших количествах могут быть частью рациона. Главное — учитывать состояние пищеварительной системы.
Ранее диетолог Иванникова рассказала, что морковь, шпинат и капуста помогают замедлить процессы старения. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым стоит съедать минимум пять порций овощей и фруктов ежедневно.