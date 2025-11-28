В Ростовской области подвели итоги работы волонтеров культуры за год

Так, одним из значимых итогов уходящего года стало проведение «Культурного лагеря», в мероприятиях которого приняли участие более 1000 человек. С 13 по 25 мая в регионе была представлена федеральная передвижная интерактивная выставка «Культура для Победы». Одним из донских героев выставки стал М. А. Шолохов. В день его 120-летия волонтеры провели тематические экскурсии. Также в этом году впервые состоялся Межмуниципальный форум волонтеров культуры.