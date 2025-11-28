В Ростовской области подвели итоги работы волонтеров культуры за год

Слет волонтеров состоялся в Ростове-на-Дону в преддверии Дня добровольца в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». На мероприятии подвели итоги реализации регионального проекта «Волонтеры культуры» и наградили самых активных участников движения, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
«Работа волонтеров культуры демонстрирует, насколько значимым становится вклад неравнодушных жителей региона в развитие культурной среды. Добровольческое движение “Волонтеры культуры” продолжает расти и объединять людей вокруг важных инициатив, людей, которые готовы прилагать усилия для развития добровольчества в сфере культуры», — отметил председатель регионального комитета по молодежной политике Олег Отроков.
Проект «Волонтеры культуры» охватывает широкий спектр ключевых направлений. Среди них — работа с учреждениями культуры, восстановление памятников истории и культуры, организация событий, разработка туристических маршрутов, проведение экскурсий и образовательных мероприятий. В регионе создана развитая инфраструктура для волонтерской деятельности, включающая 35 местных отделений и 7 «Добро. Центров».
Так, одним из значимых итогов уходящего года стало проведение «Культурного лагеря», в мероприятиях которого приняли участие более 1000 человек. С 13 по 25 мая в регионе была представлена федеральная передвижная интерактивная выставка «Культура для Победы». Одним из донских героев выставки стал М. А. Шолохов. В день его 120-летия волонтеры провели тематические экскурсии. Также в этом году впервые состоялся Межмуниципальный форум волонтеров культуры.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.