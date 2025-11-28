Дятлова назвала спорные моменты в реконструкции эстакадного моста

Реконструкция эстакадного моста в Калининграде может предусматривать возвращение трамвая и даже выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова в прямом эфире в пятницу, 28 ноября.
«При реконструкции можно сделать выделенные полосы для общественного транспорта с двух сторон. Для этого придётся расширить существующие габариты моста. Теоретически это возможно, но есть нюансы. С одной стороны расположен объект культурного наследия — Музей изобразительных искусств, мы не можем сильно к нему приблизиться. В другую сторону сложно, потому что нужно точно попасть в створ Ленинского проспекта», — пояснила Дятлова.
По её словам, проектировщики, городские транспортники и сотрудники Госавтоинспекции продолжают обсуждать ширину и внешний вид моста.
«У нас есть задача вернуть трамвай на эстакаду. Коллеги говорят, что надо даже предусмотреть остановку, чтобы пассажиры могли выйти и попасть прямо на остров Канта», — добавила глава города.
Окончательного решения пока нет. Дятлова подчеркнула, что дискуссия должна вестись в экспертной среде.
«Я считаю, что подобные вопросы нужно обсуждать на площадке с участием транспортных профессионалов. Принимать взвешенные решения надо на основании точных расчётов. Здесь, в студии, этим заниматься не буду», — сказала сити-менеджер.
В начале ноября показали последний вариант проекта новой эстакады.