«Фонтанка»: Участника СВО лишили гражданства из-за ошибки чиновников

В 2023 году мужчина заключил контракт с Министерством обороны России и отправился на СВО. Зимой 2024 года он вернулся с фронта на лечение только со справкой, поскольку его паспорт пропал при выполнении боевых задач. По словам матери военного, тогда ему заменили удостоверение личности, но летом того же года, когда мужчина вернулся в зону СВО, ей поступило извещение о лишении сына гражданства России и аннулировании паспорта.