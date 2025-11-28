«Фонтанка»: Участника СВО лишили гражданства из-за ошибки чиновников

Мать участника специальной военной операции (СВО) на Украине получила извещение, согласно которому ее сын лишился гражданства России. Причиной стала ошибка чиновника, которую тот совершил, когда военнослужащему было семь лет. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщил портал «Фонтанка».
По данным журналистов, в шесть лет ребенку, который вместе с матерью переехал из Казахстана в Саратовскую область, сначала оформили вид на жительство, а спустя год дали гражданство, поставив такую отметку в свидетельстве о рождении. На основании этого документа в 14 лет подросток получил российский паспорт, в 20 лет поменял его, а также оформил загранпаспорт.
В 2023 году мужчина заключил контракт с Министерством обороны России и отправился на СВО. Зимой 2024 года он вернулся с фронта на лечение только со справкой, поскольку его паспорт пропал при выполнении боевых задач. По словам матери военного, тогда ему заменили удостоверение личности, но летом того же года, когда мужчина вернулся в зону СВО, ей поступило извещение о лишении сына гражданства России и аннулировании паспорта.
Отметку о российском гражданстве в свидетельстве о рождении миграционная служба посчитала ошибочной, передает портал.
2 сентября стало известно, что житель Санкт-Петербурга Сергей Еремин, лишенный родительских прав, незаконно присвоил выплаты за своего сына Бориса, который не вернулся из зоны СВО.