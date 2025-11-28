Более 80 педагогов собрал практикум в Санкт-Петербурге

Практикум «Лучшие практики образовательных учреждений» состоялся 20 ноября в Пушкинском районе Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие объединило более 80 человек, среди которых были учителя начальных классов и советники директоров по воспитанию, сообщили в районной администрации.
В ходе практикума опытные педагоги провели ряд мастер-классов, в которых продемонстрировали успешные методики, применяемые на различных уровнях — от районного до всероссийского. Участники обменялись идеями и ознакомились с новыми подходами к обучению и воспитанию.
Особое внимание было уделено новым формам работы, таким как коллективные творческие дела и игровые технологии. Эти методы получили высокую оценку от участников, которые отметили их эффективность и возможность внедрения в свою практику.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.