Содержание ребенка в рехабе в Дедовске стоило от 100 до 200 тысяч рублей

В подмосковном рехабе дети подвергались избиениям и пыткам, а за проступки их лишали еды.

Источник: Аргументы и факты

Месячное пребывание подростка в реабилитационном центре в Подмосковье обходилось родителям от 100 до 200 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным СК, следствием установлено, что организованная преступная группа с целью незаконного извлечения прибыли создала в Дедовске реабилитационный центр, где незаконно содержались 24 подростка. Ежемесячное пребывание несовершеннолетнего обходилось родителям от 100 до 200 тысяч рублей, а подростки находились в учреждении месяцами.

В ведомстве добавили, что с законными представителями подростков заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, однако на деле дети подвергались избиениям и пыткам, а за проступки их лишали еды.

Следственный комитет отметил, что учреждение не имело лицензий на работу с указанными лицами и на оказание образовательных услуг.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит родителей подростков из рехаба в Подмосковье.