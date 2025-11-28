Предприниматели Ненецкого АО получили более 40 микрозаймов от государства

Государственный Фонд поддержки предпринимательства Ненецкого автономного округа по итогам десяти месяцев текущего года выдал предпринимателям 41 микрозаем, сообщили в региональном департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Мера поддержки реализуется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Предприниматели получили микрозаймы на общую сумму 122,3 млн рублей. В число самых востребованных вошли услуга «Бизнес-Оборот», предназначенная для закупки материалов, запчастей, товаров для перепродажи, оплаты услуг или оплаты текущих расходов, а также продукты «На доверии» и «Бизнес-Инвест».
Кроме того, в этом году два предпринимателя воспользовались программой рефинансирования кредитов. Общая сумма займов на погашение ранее полученных банковских кредитов составила 9,9 млн рублей. Эта мера поддержки помогает бизнесу снизить финансовую нагрузку за счет более выгодных условий кредитования. Узнать подробнее об условиях получения господдержки можно по телефонам: 8−818−532−14−46, 8−911−553−30−20.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.