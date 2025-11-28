Предприниматели Ненецкого АО получили более 40 микрозаймов от государства

Кроме того, в этом году два предпринимателя воспользовались программой рефинансирования кредитов. Общая сумма займов на погашение ранее полученных банковских кредитов составила 9,9 млн рублей. Эта мера поддержки помогает бизнесу снизить финансовую нагрузку за счет более выгодных условий кредитования. Узнать подробнее об условиях получения господдержки можно по телефонам: 8−818−532−14−46, 8−911−553−30−20.