В Польше объявили в розыск двух украинцев после подрыва ж/д путей

В Польше объявили в розыск двух граждан Украины, их обвиняют в подрыве железнодорожных путей, сообщает пресс-служба полиции Варшавы.
«Полиция разыскивает лиц в связи с подозрением в шпионаже и совершении преступления террористического характера», — сказано в публикации.
Уточняется, что ордер на арест выдали в отношении Евгения Иванова и Александра Кононова. Полиция также опубликовала фотографии разыскиваемых.
Ранее, 16 ноября, полиция Мазовецкого воеводства сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей в направлении Украины. Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, причиной произошедшего стал взрыв, который совершили граждане Украины.