Более 600 участников объединила школа студенческих отрядов в Петербурге

Отметим, что Студенческие отряды Санкт‑Петербурга — это движение, обеспечивающее временную трудовую занятость молодежи в летний период. Оно не теряет своей актуальности уже 77 лет. С каждым годом численность отрядов увеличивается, а спектр их возможностей расширяется. В 2025 году на трудовой сезон из Петербурга отправилось более 4 тыс. человек.