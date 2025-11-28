Более 600 участников объединила школа студенческих отрядов в Петербурге

Школа командных составов студенческих отрядов Санкт‑Петербурга состоялась 22−23 ноября в детском оздоровительном лагере «Пионер» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Мероприятие объединило более 600 представителей движения, сообщили в городском комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.
Первый этап школы стал площадкой для интенсивного развития управленческих и организационных компетенций. Участники осваивали ключевые аспекты руководства коллективом.
Программу обучения разделили на блоки по направлениям работы студенческих отрядов. Она затронула все аспекты деятельности каждого члена команды. Через практические упражнения участники учились принимать решения, анализировать риски, распределять роли и формировать рабочие процессы.
Школа командных составов традиционно проходит в несколько этапов: осенний модуль направлен на формирование базовых знаний и компетенций, а весенний будет посвящен подготовке к трудовому сезону.
Отметим, что Студенческие отряды Санкт‑Петербурга — это движение, обеспечивающее временную трудовую занятость молодежи в летний период. Оно не теряет своей актуальности уже 77 лет. С каждым годом численность отрядов увеличивается, а спектр их возможностей расширяется. В 2025 году на трудовой сезон из Петербурга отправилось более 4 тыс. человек.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.