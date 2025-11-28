На последних выходных осени в Уфе пройдут сельхозярмарки

Завтра, 29 ноября, ярмарки развернутся на шести площадках: на участке улицы Правды от Ухтомского до Новороссийской, на перекрестках Интернациональной и Машиностроителей, на пересечении улицы Георгия Мушникова с бульваром Баландина, на двух площадках по улице Рабкоров (дома № 3, № 5, № 7 и № 20), а также перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи на площади имени Серго Орджоникидзе.