На последних выходных осени в Уфе пройдут сельхозярмарки

В Уфе на выходных вновь организуют сельскохозяйственные ярмарки, где жители и гости города смогут приобрести продукты напрямую у башкирских производителей. Торговля, как сообщает пресс-служба мэрии, будет продолжаться с 9:00 до 16:00.
Завтра, 29 ноября, ярмарки развернутся на шести площадках: на участке улицы Правды от Ухтомского до Новороссийской, на перекрестках Интернациональной и Машиностроителей, на пересечении улицы Георгия Мушникова с бульваром Баландина, на двух площадках по улице Рабкоров (дома № 3, № 5, № 7 и № 20), а также перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи на площади имени Серго Орджоникидзе.
В воскресенье, 30 ноября, торговля продолжится на всех перечисленных площадках, кроме улицы Правды. Для проведения ярмарки в Демском районе с 07:00 до 16:00 будет перекрыт участок улицы Правды от Ухтомского до Новороссийской. Городские службы рекомендуют водителям учитывать это ограничение при планировании маршрутов.
