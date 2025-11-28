Суд поставил точку в споре племянниц Владимира Жириновского с его внебрачным сыном: подробности

Московский городской суд отказал племянницам Владимира Жириновского в их иске о пожизненном содержании к его сыновьям. Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции, полностью отказав Елене Листопадовой и Наталье Соколовой. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.