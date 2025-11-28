Суд поставил точку в споре племянниц Владимира Жириновского с его внебрачным сыном: подробности

Московский городской суд отказал племянницам Владимира Жириновского в их иске о пожизненном содержании к его сыновьям. Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции, полностью отказав Елене Листопадовой и Наталье Соколовой. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.
Племянницы политика пытались через суд признать недействительным договор ренты, заключенный их матерью с Жириновским в 2016 году. Они требовали вернуть квартиру в наследственную массу, чтобы затем предъявить права на нее.
Однако суд первой инстанции отказал им в удовлетворении иска. Ответчиками по делу выступали сыновья политика Олег Эйдельштейн и Давид Гарсия.
Не согласившись с вердиктом, Листопадова и Соколова подали апелляцию. Московский городской суд тщательно изучил материалы спора наследников, но не нашел оснований для отмены предыдущего решения.