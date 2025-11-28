Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд поставил точку в споре племянниц Владимира Жириновского с его внебрачным сыном: подробности

Апелляция отказала в иске против внебрачного сына Жириновского Эйдельштейна.

Источник: Комсомольская правда

Московский городской суд отказал племянницам Владимира Жириновского в их иске о пожизненном содержании к его сыновьям. Апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции, полностью отказав Елене Листопадовой и Наталье Соколовой. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Племянницы политика пытались через суд признать недействительным договор ренты, заключенный их матерью с Жириновским в 2016 году. Они требовали вернуть квартиру в наследственную массу, чтобы затем предъявить права на нее.

Однако суд первой инстанции отказал им в удовлетворении иска. Ответчиками по делу выступали сыновья политика Олег Эйдельштейн и Давид Гарсия.

Не согласившись с вердиктом, Листопадова и Соколова подали апелляцию. Московский городской суд тщательно изучил материалы спора наследников, но не нашел оснований для отмены предыдущего решения.

Узнать больше по теме
Владимир Жириновский: биография, личная жизнь, дата и причина смерти политика
Лидер ЛДПР, депутат Госдумы, рекордсмен по числу участий в выборах президента РФ — биография Владимира Жириновского яркая и неоднозначная. Эмоциональная риторика и скандальные заявления сделали его одним из самых узнаваемых российских политиков, многие цитаты которого стали культовыми, а предсказания — сбылись. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше