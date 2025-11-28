Ричмонд
Роскомнадзор предупредил, что WhatsApp* могут полностью заблокировать в соседней с Беларусью России

WhatsApp* может быть полностью заблокирован в соседней с Беларусью России.

Источник: Комсомольская правда

Роскомнадзор вводит ограничения против WhatsApp*, предупредив, что соцсеть могут полностью заблокировать в соседней с Беларусью России из-за нарушений законодательства, пишет ТАСС.

Так, в Роскомнадзоре сказали о последовательном введении ограничительных мер в отношении названной соцсети. Причиной стало использование мессенджера в целях организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, мошеннических и иных преступлений против граждан.

При этом в ведомстве подчеркнули, что со стороны WhatsApp* не выполняются требования для пресечения и предупреждения совершения преступлений в России. Поэтому Роскомнадзор продолжит последовательно вводить ограничения для соцсети, чтобы пользователи могли перейти на другие мессенджеры. Но, если требования российского законодательства в дальнейшем не будут выполняться, то WhatsApp* полностью заблокируют в России.

* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть WhatsApp, признана экстремистской и запрещена в России.

