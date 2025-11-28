Участница из Саратова стала финалисткой проекта «Мама-предприниматель»

Предпринимательница Люзия Акчурина из Саратова стала финалисткой федерального этапа грантовой программы «Мама-предприниматель», организованной при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Бизнес-проект многодетной мамы вошел в топ-25, сообщили в Министерстве экономического развития Саратовской области.
Участница представила свое свадебное агентство, специализирующееся на проведении торжеств в соответствии с национальными обрядами и традициями. В ходе федерального этапа, который прошел в Москве Люзия Акчурина получила экспертную поддержку для развития бизнеса и новые знания в сфере предпринимательства. Она приняла участие в бизнес-визитах и выступила на финальной защите проектов.
«Такие проекты, как “Мама-предприниматель”, поддерживают малый бизнес, помогают реализовать себя целеустремленным и активным женщинам. В очередной раз проекты саратовских мам выходят в топ лучших по стране», — отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.
Также были подведены итоги спецтрека «Косметический бренд с нуля», на который было подано более 400 заявок со всей страны. Победительница регионального этапа «Мама-предприниматель» прошлого года Ирина Платонова вошла в число 8 лучших предпринимательниц и получит личную менторскую поддержку от федеральных бизнес-экспертов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.