Участница из Саратова стала финалисткой проекта «Мама-предприниматель»

Участница представила свое свадебное агентство, специализирующееся на проведении торжеств в соответствии с национальными обрядами и традициями. В ходе федерального этапа, который прошел в Москве Люзия Акчурина получила экспертную поддержку для развития бизнеса и новые знания в сфере предпринимательства. Она приняла участие в бизнес-визитах и выступила на финальной защите проектов.