Танкер загорелся в Черном море из-за «внешнего воздействия»

11 октября 2024 года в Балтийском море, к северо-востоку от немецкого города Кюлунгсборн, загорелся нефтяной танкер Annika, на борту которого находились химикаты. На место аварии прибыли спасательный катер, буксир и многоцелевое судно, после чего специалисты спасли все семь членов экипажа корабля.