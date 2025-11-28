Танкер загорелся в Черном море из-за «внешнего воздействия»

В Черном море у побережья Турции танкер загорелся из-за «внешнего воздействия», готовится эвакуация экипажа. Об этом в пятницу, 28 ноября, сообщили в пресс-службе турецкого управления мореходства.
— Было получено сообщение о том, что на расстоянии 28 миль от берегов Турции из-за внешнего воздействия произошел пожар на шедшем в Новороссийск без груза танкере Kairos. Состояние 25 членов экипажа в норме, — говорится в сообщении.
К судну отправили спасателей, береговую охрану, врачей и сотрудников других служб. Власти провинции Коджаэли также подтвердили факт пожара на судне, передает РИА Новости.
11 октября 2024 года в Балтийском море, к северо-востоку от немецкого города Кюлунгсборн, загорелся нефтяной танкер Annika, на борту которого находились химикаты. На место аварии прибыли спасательный катер, буксир и многоцелевое судно, после чего специалисты спасли все семь членов экипажа корабля.
20 июля у побережья Индонезии на туристическом пароме KM Barcelona VA с 280 пассажирами на борту произошел пожар. По словам представителя местного поисково-спасательного управления Вери Ариянто, в результат происшествия погибли три человека.