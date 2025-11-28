Ричмонд
Аналитический центр ВЦИОМ: врача вскоре заменит ИИ

Влияние нейротехнологий в медицине будет нарастать.

Источник: Аргументы и факты

Россияне до сих пор не доверяют искусственному интеллекту в вопросах здоровья, но влияние нейротехнологий в медицине будет нарастать как снежный ком. Об этом сообщил директор по работе с органами государственной власти Аналитического центра ВЦИОМ Кирилл Родин.

«Это только моя позиция. Я считаю, что стопа для внедрения искусственного интеллекта в медицину пока нет. Этот процесс не остановится, в том числе в высокотехнологичной помощи и роботизации в операциях. Влияние данных направлений будет нарастать как снежный ком. На мой взгляд, рутинные функции врача со временем будут минимизироваться больше и больше. Процесс этот очень небыстрый, дело дальней перспективы», — сообщил он aif.ru на форуме «Социология здоровья: человечность и технологии: формула доверия», прошедшем в Москве 25−26 ноября.

aif.ru.

При этом Родин отметил, что принимать решение по диагнозу и лечению пациента всегда будет оставаться за врачом.