Аналитический центр ВЦИОМ: врача вскоре заменит ИИ

«Это только моя позиция. Я считаю, что стопа для внедрения искусственного интеллекта в медицину пока нет. Этот процесс не остановится, в том числе в высокотехнологичной помощи и роботизации в операциях. Влияние данных направлений будет нарастать как снежный ком. На мой взгляд, рутинные функции врача со временем будут минимизироваться больше и больше. Процесс этот очень небыстрый, дело дальней перспективы», — сообщил он aif.ru на форуме «Социология здоровья: человечность и технологии: формула доверия», прошедшем в Москве 25−26 ноября.