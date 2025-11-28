Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ростовская АЭС отключит три энергоблока для профилактического ремонта

В 2026 году планируется ремонт и модернизация трех энергоблоков Ростовской АЭС.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская АЭС в 2026 году отключит три энергоблока от сети для ремонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу станции.

Профилактический ремонт затронет три энергоблока: № 1, № 2 и № 4. По словам представителей станции, это не отразится на энергообеспечении региона.

Кроме того, специалисты проведут работы по замене топлива и модернизации оборудования. В 2025 году плановый ремонт провели на двух блоках. При этом оборудование и комплектующие приобретаются в России, а также в дружественных странах.

Напомним, Ростовская атомная электростанция расположена в Волгодонске. В ее состав входят четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000. Станция обеспечивает около 70% производства электроэнергии в Ростовской области.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.