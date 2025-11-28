Ростовская АЭС отключит три энергоблока для профилактического ремонта

Ростовская АЭС в 2026 году отключит три энергоблока от сети для ремонта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу станции.
Профилактический ремонт затронет три энергоблока: № 1, № 2 и № 4. По словам представителей станции, это не отразится на энергообеспечении региона.
Кроме того, специалисты проведут работы по замене топлива и модернизации оборудования. В 2025 году плановый ремонт провели на двух блоках. При этом оборудование и комплектующие приобретаются в России, а также в дружественных странах.
Напомним, Ростовская атомная электростанция расположена в Волгодонске. В ее состав входят четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-1000. Станция обеспечивает около 70% производства электроэнергии в Ростовской области.
