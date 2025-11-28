Во всероссийском конкурсе «Лига вожатых» победили участники из Петербурга

Семь участников из Санкт-Петербурга вошли в число победителей VIII Всероссийского конкурса профессионального мастерства вожатых «Лига вожатых», который прошел в конце ноября в Москве в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в городском комитете по образованию.
Конкурс был организован Российским детско-юношеским центром при поддержке Минпросвещения РФ. В этом году финал собрал 300 участников из разных уголков страны. В их числе были и 48 петербуржцев.
«На протяжении нескольких дней в Москве проходил итоговый этап самого масштабного конкурса профессионального мастерства среди вожатых, который в этом году проводится в восьмой раз. Из почти 11 000 заявок были отобраны 300 финалистов из 48 регионов, успешно прошедших заочные испытания. По традиции победители определились в пяти номинациях. Искренне рад за ребят! Пусть достигнутая вами профессиональная планка только повышается с каждым новым этапом роста, открывает большие перспективы и ведет к новым победам», — отметил директор Росдетцентра Александр Кудряшов.
Финал проходил с девизом «Лучшее, что у нас есть». Особое внимание уделялось современным формам взаимодействия детей и взрослых, включая использование цифровых технологий и инновационных методик. Среди 36 лидеров финальных испытаний — 7 победителей из Санкт-Петербурга. В номинации «Вожатые-стажеры» лучшими стали Дарья Гаврилова, Захар Макаров, Дарина Параскевич и Ангелина Щедрина, в номинации «Педагоги ПДК» победила Анастасия Малкова, в номинации «Авторы программ» лидером стала Мария Балицкая, в номинации «Наставники» — Янина Мищенко.
Лауреаты и участники получили специальные призы от партнеров проекта. Кроме того, победители конкурса пополнят ряды наставников Всероссийского проекта «Лига вожатых» и получат возможность войти в кадровый резерв системы воспитания страны.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.