Во всероссийском конкурсе «Лига вожатых» победили участники из Петербурга

«На протяжении нескольких дней в Москве проходил итоговый этап самого масштабного конкурса профессионального мастерства среди вожатых, который в этом году проводится в восьмой раз. Из почти 11 000 заявок были отобраны 300 финалистов из 48 регионов, успешно прошедших заочные испытания. По традиции победители определились в пяти номинациях. Искренне рад за ребят! Пусть достигнутая вами профессиональная планка только повышается с каждым новым этапом роста, открывает большие перспективы и ведет к новым победам», — отметил директор Росдетцентра Александр Кудряшов.