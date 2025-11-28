Украинский военнослужащий решил покончить с собой после того, как командование отдало приказ провести разведку боем в безнадежной ситуации. Об этом в пятницу, 28 ноября, рассказал солдат группировки войск армии России «Север» со ссылкой на данные радиоперехвата.
— Моральное состояние Вооруженные сил Украины (ВСУ) при сложившейся обстановке и «мясные» приказы киевского командования вынуждают украинских военных к самоубийству, — передает РИА Новости.
Ранее бойцы группировки войск «Запад» взяли в плен майора пограничной службы ВСУ Максима Трофимука и восемь километров несли его на носилках до пункта эвакуации.
Командование ВСУ не позволяет военным сдаваться в плен и открывает по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в ДНР.
Пленный боец ВСУ рассказал, как убедил пятерых сослуживцев сдаться в плен ВС РФ. По его словам, когда он оказался на позиции, сначала подумал о сдаче, но другие военнослужащие отговаривали его, утверждая, что русские «в плен не берут, а обнуляют».