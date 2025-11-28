«Бабушка российского кино» Галина Стаханова рассказала о своем здоровье

Актриса Галина Стаханова, которую называют «бабушкой российского кино», в беседе с aif.ru опровергла информацию о тяжелых заболеваниях, о которых писали многие СМИ. Народная бабушка чувствует себя хорошо, беспокоят только колени.
«Ходить тяжеловато, а летом сильно ноги опухали. Моя дочь Маша организовала для меня лечение, теперь ножки хорошие, не опухают. Коленки подлечили. Сниматься мне это не мешает. Мне съемки только в радость, ведь дома сидеть скучно. Люблю выйти в люди, пообщаться, поработать», — отметила она.
В августе несколько Telegram-каналов сообщили, что Галину Стаханову перестали приглашать на работу из-за сахарного диабета и проблем с сердцем.
