В медорганизации Кузбасса трудоустроились 1085 молодых специалистов

Более 1000 молодых специалистов трудоустроились в государственные медицинские организации Кузбасса с начала года, сообщили в отделе информационной политики регионального министерства здравоохранения. Решение кадрового вопроса в системе здравоохранения — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Для медиков разработана специальная система поддержки: выплаты для врачей дефицитных специальностей, частичная компенсация аренды жилья и ипотеки, программа “Земский доктор/фельдшер”. Видим, что эти меры работают — в этом году в больницы, поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты трудоустроились 1085 молодых специалистов: 313 врачей и 772 сотрудника среднего персонала», — отметил губернатор региона Илья Середюк.
По программе «Земский доктор» медики получают единовременное пособие от 500 тыс. рублей до 1,5 млн рублей. Также кузбасские специалисты могут оформить частичную компенсацию аренды жилья и ипотечных взносов: 50% стоимости аренды жилья либо ипотечного взноса в размере до 15 тыс. рублей в месяц.
С прошлого года в Кузбассе медицинские работники дефицитных специальностей получают увеличенную региональную выплату — 3 млн рублей. По этой программе в отделение анестезиологии и реанимации Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г. П. Курбатова устроились молодые врачи из Белгородской области. Штат Осинниковской городской больницы пополнили врач-терапевт Степан Семериков, который в этом году успешно окончил Алтайский государственный медицинский университет, и фельдшер Арина Коваленко — выпускница Кузбасского медицинского колледжа.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.