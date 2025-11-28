Ричмонд
Из Калининграда в Литву приехал последний автобус

Попасть на общественном транспорте в ЕС можно только через Польшу.

Источник: Клопс.ru

Из Калининграда отменили автобусный маршрут № 217, следующий до литовской столицы Вильнюса. Об этом «Клопс» сообщили на автовокзале.

Последний рейс состоялся 19 ноября. Маршрут проходил через Каунас. Движение обслуживала калининградская компания. С отменой 217-го, сообщение между государствами не осуществляется. Нет больше рейсов и в Латвию. Выехать в страны ЕС на автобусе можно теперь только через Польшу.

На конец ноября и начало декабря в соседнюю республику как раз назначены дополнительные рейсы.