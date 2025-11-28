Канадский профессор оценил московскую систему ЕМИАС

Профессор Университета Макгилла в Монреале Питер Нугус поделился мнением о государственной медицинской системе Москвы (ЕМИАС).
«Идея, лежащая в основе ЕМИАС, вызывает восхищение. Похвально, что система призвана оптимизировать здравоохранение. Могу сказать, что сама концепция — огромный шаг к тому, чтобы медицинские услуги по-настоящему были ориентированы на пациента», — сообщил он aif.ru.
Полное влияние ЕМИАС и ее возможности, говорит Нугус, еще предстоит оценить. Об этом профессор рассказал на форуме «Социология здоровья: человечность и технологии: формула доверия», прошедшем в Москве 25−26 ноября.
