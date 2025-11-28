Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Канадский профессор оценил московскую систему ЕМИАС

Профессор Питер Нугус заявил, что идея, лежащая в основе ЕМИАС, вызывает восхищение.

Источник: Аргументы и факты

Профессор Университета Макгилла в Монреале Питер Нугус поделился мнением о государственной медицинской системе Москвы (ЕМИАС).

«Идея, лежащая в основе ЕМИАС, вызывает восхищение. Похвально, что система призвана оптимизировать здравоохранение. Могу сказать, что сама концепция — огромный шаг к тому, чтобы медицинские услуги по-настоящему были ориентированы на пациента», — сообщил он aif.ru.

Полное влияние ЕМИАС и ее возможности, говорит Нугус, еще предстоит оценить. Об этом профессор рассказал на форуме «Социология здоровья: человечность и технологии: формула доверия», прошедшем в Москве 25−26 ноября.

https://aif.ru/society/uchenyy-iz-yuar-asakitipki-obyasnil-pochemu-afrikancy-opasayutsya-ii-v-medicine.