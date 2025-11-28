Ричмонд
Омская область стала лидером рейтинга развития туристической отрасли

Наибольшее число баллов регион набрал по направлению «Кадры для туризма».

Омская область по итогам 2024 года стала лидером рейтинга развития туристической отрасли среди российских регионов, составленного в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщил министр культуры региона Юрий Трофимов.

Область разделила первое место с Приморским краем, набрав 69 баллов Второе место у Сахалинской и Костромской областей, Санкт-Петербурга и Хакасии. Тройку лидеров замкнули Псковская область и Хабаровский край.

Рейтинг был представлен на XXI съезде Российского союза туриндустрии, где были подведены итоги работы комиссии Госсовета России по туризму. Участники обсуждали укрепление региональной инфраструктуры и продвижение российских регионов как туристически привлекательных.

В исследовании оценивалась динамика туротрасли с 2019 по 2024 год по семи ключевым блокам: кадры, безопасность, инфраструктура, технологии в индустрии туризма, экспорт туруслуг и социальный туризм. Максимальное количество баллов Омская область набрала по направлению «Кадры для туризма». Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке.

Напомним, за 9 месяцев 2025 года по стране было совершено почти 69 млн турпоездок, из них более 640 тыс. — в Омскую область, что на 100 тыс. больше, чем годом ранее.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.