Омская область стала лидером рейтинга развития туристической отрасли

Омская область по итогам 2024 года стала лидером рейтинга развития туристической отрасли среди российских регионов, составленного в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщил министр культуры региона Юрий Трофимов.
Область разделила первое место с Приморским краем, набрав 69 баллов Второе место у Сахалинской и Костромской областей, Санкт-Петербурга и Хакасии. Тройку лидеров замкнули Псковская область и Хабаровский край.
Рейтинг был представлен на XXI съезде Российского союза туриндустрии, где были подведены итоги работы комиссии Госсовета России по туризму. Участники обсуждали укрепление региональной инфраструктуры и продвижение российских регионов как туристически привлекательных.
В исследовании оценивалась динамика туротрасли с 2019 по 2024 год по семи ключевым блокам: кадры, безопасность, инфраструктура, технологии в индустрии туризма, экспорт туруслуг и социальный туризм. Максимальное количество баллов Омская область набрала по направлению «Кадры для туризма». Ознакомиться с рейтингом можно по ссылке.
Напомним, за 9 месяцев 2025 года по стране было совершено почти 69 млн турпоездок, из них более 640 тыс. — в Омскую область, что на 100 тыс. больше, чем годом ранее.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.