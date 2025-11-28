«Каждый третий ребенок у нас рождается в многодетной семье» — глава Башкирии

Сегодня, 28 ноября, глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню матери, где вручил государственные многодетным семьям и матерям.
Выступая на церемонии, руководитель региона отметил, что Башкирия традиционно является многодетной республикой. Он сообщил, что за пять лет число многодетных семей в регионе увеличилось почти на 14 тысяч и достигло 73 тысяч, добавив, что каждый третий ребенок в республике рождается в многодетной семье.
Хабиров подчеркнул, что многодетная семья является примером для всего общества, а их поддержка представляет собой важнейшую задачу. Глава региона также сослался на слова президента России, который охарактеризовал поддержку семей как безусловный стратегический приоритет и вопрос будущего российского народа.
Глава напомнил, что недавно в республике был учрежден День многодетной семьи, который будет отмечаться 21 декабря. Руководитель республики проинформировал, что для семей с детьми в регионе предусмотрено более 40 мер поддержки, которые получают около 190 тысяч семей.
