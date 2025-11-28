«Каждый третий ребенок у нас рождается в многодетной семье» — глава Башкирии

Выступая на церемонии, руководитель региона отметил, что Башкирия традиционно является многодетной республикой. Он сообщил, что за пять лет число многодетных семей в регионе увеличилось почти на 14 тысяч и достигло 73 тысяч, добавив, что каждый третий ребенок в республике рождается в многодетной семье.