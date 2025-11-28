Актриса Галина Стаханова призналась: режиссеры боятся брать ее на работу

Актрисе и «бабушке российского кино» Галине Стахановой недавно исполнилось 85 лет. В силу возраста некоторые режиссеры боятся, что артистка не справится с полноценным съемочным днем.
«Снималась в одном фильме и режиссер сначала боялся, что я не справлюсь. Мне тяжеловато ходить, коленки болят. Но уже на съемочной площадке я переключаюсь. Потом меня даже хвалили. Говорили, какая хорошая актриса. Боялись, а я как пришла, как смогла!», — сообщила aif.ru Стаханова.
Артистку ничуть не обижают опасения режиссеров. «Я же ведь справляюсь! и это главное», — с улыбкой отметила народная бабушка.
