Актриса Галина Стаханова призналась: режиссеры боятся брать ее на работу

Галину Стаханову ничуть не обижают опасения режиссеров.

Источник: Аргументы и факты

Актрисе и «бабушке российского кино» Галине Стахановой недавно исполнилось 85 лет. В силу возраста некоторые режиссеры боятся, что артистка не справится с полноценным съемочным днем.

«Снималась в одном фильме и режиссер сначала боялся, что я не справлюсь. Мне тяжеловато ходить, коленки болят. Но уже на съемочной площадке я переключаюсь. Потом меня даже хвалили. Говорили, какая хорошая актриса. Боялись, а я как пришла, как смогла!», — сообщила aif.ru Стаханова.

Артистку ничуть не обижают опасения режиссеров. «Я же ведь справляюсь! и это главное», — с улыбкой отметила народная бабушка.

