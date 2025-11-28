Путин вспомнил, как получал повышенную стипендию

«Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому, — вспомнил Путин. — Сейчас другая жизнь, другие требования. И, понятно, стоимость жизни другая, и все другое. Но мы надеемся, что это вас хоть как-то поддерживает». «Со своей стороны будем делать все, чтобы такая поддержка продолжалась, и вы чувствовали, что она есть», — заверил он.