Путин вспомнил, как получал повышенную стипендию

«Начиная с 2024 года в общей сложности тысячи аспирантов со всей страны, в том числе из научных и образовательных организаций Донбасса и Новороссии, получают стипендию в размере 75 тыс. рублей ежемесячно, — напомнил глава государства. — Надеюсь, что вы чувствуете какую-то поддержку, хотя ясно, что 75 тыс. рублей — это тоже невесть какие деньги. Но все-таки!».
«Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому, — вспомнил Путин. — Сейчас другая жизнь, другие требования. И, понятно, стоимость жизни другая, и все другое. Но мы надеемся, что это вас хоть как-то поддерживает». «Со своей стороны будем делать все, чтобы такая поддержка продолжалась, и вы чувствовали, что она есть», — заверил он.
Глава государства напомнил, что решение установить такую стипендию было принято на такой же встрече с молодыми учеными: «Обсуждали это по инициативе коллег ваших». «Кандидатов на особую, повышенную стипендию выбирают научные руководители, что, на мой взгляд, тоже важно, поскольку это не делают какие-то административные структуры», — добавил Путин.