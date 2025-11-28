Ричмонд
Путин вспомнил, как получал повышенную стипендию

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Государство установило повышенную аспирантскую стипендию на уровне 75 тыс. рублей. Это «невесть какие деньги», но они важны для поддержки молодых ученых, отметил президент РФ Владимир Путин и вспомнил, как сам получал повышенные выплаты как студент.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Начиная с 2024 года в общей сложности тысячи аспирантов со всей страны, в том числе из научных и образовательных организаций Донбасса и Новороссии, получают стипендию в размере 75 тыс. рублей ежемесячно, — напомнил глава государства. — Надеюсь, что вы чувствуете какую-то поддержку, хотя ясно, что 75 тыс. рублей — это тоже невесть какие деньги. Но все-таки!».

«Я в свое время получал повышенную стипендию, она была 40 рублей, и был очень рад этому, — вспомнил Путин. — Сейчас другая жизнь, другие требования. И, понятно, стоимость жизни другая, и все другое. Но мы надеемся, что это вас хоть как-то поддерживает». «Со своей стороны будем делать все, чтобы такая поддержка продолжалась, и вы чувствовали, что она есть», — заверил он.

Глава государства напомнил, что решение установить такую стипендию было принято на такой же встрече с молодыми учеными: «Обсуждали это по инициативе коллег ваших». «Кандидатов на особую, повышенную стипендию выбирают научные руководители, что, на мой взгляд, тоже важно, поскольку это не делают какие-то административные структуры», — добавил Путин.