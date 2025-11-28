Гимназия № 642 из Санкт-Петербурга получила знак качества Рособрнадзора

Знак качества Рособрнадзора «Высокие образовательные результаты» присвоили 18 школам Санкт-Петербурга, при этом гимназия № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района заняла в рейтинге образовательных учреждений шестое место, сообщили в местной администрации. Рейтинг составлен в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».
Всего знак получили 330 школ из 63 регионов страны. Значительную часть списка составляют специализированные федеральные и региональные центры для одаренных детей, а также школы-интернаты при крупнейших вузах.
В рейтинг вошли школы, которые на протяжении длительного периода демонстрировали наиболее высокие результаты учеников в ходе Всероссийских проверочных работ, ОГЭ и ЕГЭ.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.