Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гимназия № 642 из Санкт-Петербурга получила знак качества Рособрнадзора

Она заняла шестое место в рейтинге общеобразовательных заведений.

Знак качества Рособрнадзора «Высокие образовательные результаты» присвоили 18 школам Санкт-Петербурга, при этом гимназия № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района заняла в рейтинге образовательных учреждений шестое место, сообщили в местной администрации. Рейтинг составлен в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Всего знак получили 330 школ из 63 регионов страны. Значительную часть списка составляют специализированные федеральные и региональные центры для одаренных детей, а также школы-интернаты при крупнейших вузах.

В рейтинг вошли школы, которые на протяжении длительного периода демонстрировали наиболее высокие результаты учеников в ходе Всероссийских проверочных работ, ОГЭ и ЕГЭ.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.