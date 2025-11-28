Нарушения в содержании молодняка и отсутствие порядка. КГК о мониторинге в АПК Гродненской области

Во всех проверенных районах установлены факты непринятия должных мер по подготовке животноводческих объектов к зимовке скота. Отмечены многочисленные примеры бесхозяйственности на сельхозобъектах и при содержании молодняка скота. В ряде хозяйств установлено ненадлежащее состояние скотомогильников (некоторые из них переполнены). Выявлены факты ненадлежащего состояния ферм и прифермских территорий. Работы по их очистке от скопившегося навоза не были завершены в большинстве сельхозорганизаций. Наведение элементарного порядка не требует дополнительных средств, однако даже эти вопросы в регионе решены не везде. В каждом из хозяйств изучены вопросы сохранности животных и технологии их выращивания.