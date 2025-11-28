Нарушения в содержании молодняка и отсутствие порядка. КГК о мониторинге в АПК Гродненской области

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Факты непринятия должных мер по подготовке к зимнему содержанию скота выявлены во всех изученных районах Гродненской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе КГК.
Председатель Комитета госконтроля, уполномоченный представитель Президента по Гродненской области Василий Герасимов сегодня проинспектировал ход подготовки к содержанию скота в зимний период в сельскохозяйственных организациях. Особое внимание было уделено выполнению требований Президента по наведению порядка на животноводческих объектах. Он посетил хозяйства Берестовицкого, Свислочского, Волковысского, Зельвенского и Слонимского районов. Кроме того, в регионе работали мониторинговые группы КГК, которые изучили эти вопросы еще в четырех районах.
Во всех проверенных районах установлены факты непринятия должных мер по подготовке животноводческих объектов к зимовке скота. Отмечены многочисленные примеры бесхозяйственности на сельхозобъектах и при содержании молодняка скота. В ряде хозяйств установлено ненадлежащее состояние скотомогильников (некоторые из них переполнены). Выявлены факты ненадлежащего состояния ферм и прифермских территорий. Работы по их очистке от скопившегося навоза не были завершены в большинстве сельхозорганизаций. Наведение элементарного порядка не требует дополнительных средств, однако даже эти вопросы в регионе решены не везде. В каждом из хозяйств изучены вопросы сохранности животных и технологии их выращивания.
Также Василий Герасимов обсудил с руководителями хозяйств вопросы завершения полевых работ. Поставлены задачи в течение ближайшей недели завершить уборку кукурузы и подъем зяби.
По итогам инспекции председателям райисполкомов и руководителям хозяйств поручено в кратчайшие сроки обеспечить наведение порядка, вывоз органики на поля, подготовку объектов к зиме. По всем поручениям местными властями начато проведение необходимых работ. Отдельные недостатки оперативно устранены. -0-