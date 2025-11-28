Рудковская прокомментировала жестокое обращение Костылевой с дочерью Еленой

Генеральный директор академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская в пятницу, 28 ноября, заявила, что получила письменное разрешение от отца Елены Костылевой на то, чтобы опубликовать видео с камер, на котором ее мать Ирина бьет дочь кулаком в живот.
— Наша служба получила письменное разрешение от папы Лены на публикацию одной из видеозаписей, сделанной несколько месяцев назад, на которой мать фигуристки Лены Костылевой бьет дочь кулаком в живот, потом роняет, силой стаскивает с нее коньки. В конце Лена в страхе загораживает от мамы свою голову руками. Она боится, что кулаком сейчас прилетит и туда. Это недопустимо, — подчеркнула Рудковская.
Она добавила, что на протяжении 1,5 года она вместе с супругом, фигуристом Евгением Плющенко, пыталась договориться и защитить Елену. По словам Рудковской, за это время их жизнь превратилась в «бесконечный ад», передает ее Telegram-канал.
Ранее Евгений Плющенко в ответ на критику Елены Костылевой со стороны ее матери из-за проигрыша фигуристки подчеркнул, что девушка, столкнувшись со многими проблемами, в том числе с подорванным здоровьем, продемонстрировала отличный результат на последнем этапе Гран-при России в Омске.
3 ноября фигуриста Александра Плющенко, сына Евгения Плющенко, увезли на скорой помощи после шоу «Спящая красавица» в Санкт-Петербурге. По словам фигуриста, у его ребенка всю ночь была высокая температура.