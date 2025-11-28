Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путина удивило мнение, что аграрная наука может считаться «не престижной»

Российский лидер считает, что в последнее время этот стереотип уже преодолели.

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с учеными удивился реплике о том, что среди молодежи существуют стереотипы «об аграрной науке как о малопрестижной и неинтересной сфере».

«Вы сказали, что существует стереотип о том, что аграрная наука какая-то не очень интересная, не очень важная, не престижная. Откровенно говоря, для меня даже неожиданно, потому что мне кажется, что в последнее время все-таки этот стереотип уже в значительной степени преодолели», — отреагировал Путин на слова одной из участниц встречи.

Путин пообещал обратить на это внимание главы Минсельхоза Оксаны Лут и профильного вице-премьера Дмитрия Патрушева. «Мы обязательно переговорим. Ведь когда мы говорим: престижно, не престижно — это еще вопрос, извините, рекламы. Вопрос подачи материала соответствующим образом. На это, конечно, нужно обращать внимание», — добавил глава государства.

Президент также указал, что гранты Российского научного фонда направлены в значительной степени на поддержку именно молодых исследователей.