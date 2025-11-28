Путина удивило мнение, что аграрная наука может считаться «не престижной»

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с учеными удивился реплике о том, что среди молодежи существуют стереотипы «об аграрной науке как о малопрестижной и неинтересной сфере».
«Вы сказали, что существует стереотип о том, что аграрная наука какая-то не очень интересная, не очень важная, не престижная. Откровенно говоря, для меня даже неожиданно, потому что мне кажется, что в последнее время все-таки этот стереотип уже в значительной степени преодолели», — отреагировал Путин на слова одной из участниц встречи.
Путин пообещал обратить на это внимание главы Минсельхоза Оксаны Лут и профильного вице-премьера Дмитрия Патрушева. «Мы обязательно переговорим. Ведь когда мы говорим: престижно, не престижно — это еще вопрос, извините, рекламы. Вопрос подачи материала соответствующим образом. На это, конечно, нужно обращать внимание», — добавил глава государства.
Президент также указал, что гранты Российского научного фонда направлены в значительной степени на поддержку именно молодых исследователей.