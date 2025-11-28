В Новгородской области впервые за 10 лет выросла рождаемость

Она также уточнила, что среди новых мер поддержки — выплата при рождении третьего и последующих детей для молодых семей до 35 лет. Эту выплату в размере 300 тысяч рублей уже получили 140 семей. Ожидается, что до конца года ее получат еще не менее 20 многодетных семей. Мера поддержки будет действовать и в 2026 году. По словам Семеновой, в результате реализации региональной программы по повышению рождаемости в 2025 году показатель рождения третьих и последующих детей в Новгородской области выше, чем в среднем по стране.