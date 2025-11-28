Начало зимы в Башкирии будет без снега: синоптик рассказала, когда он все-таки выпадет

Метеоролог добавила, что текущий температурный режим в республике превышает климатическую норму на 8−9 градусов, однако такая погода не является аномальной. По историческим данным, в некоторые годы разница с нормой достигала 11 градусов, хотя бывали и очень холодные годы, когда в конце ноября температура опускалась до −30…-32°C, как например в 1953, 1984 и 1998 годах.