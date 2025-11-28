Начало зимы в Башкирии будет без снега: синоптик рассказала, когда он все-таки выпадет

В ближайшие дни снега в Башкирии не ожидается, однако первый снегопад возможен 9−10 декабря. Об этом сообщила заместитель начальника Башгидрометцентра Вилора Грохольская.
В разговоре с информационным агентством «Башинформ» синоптик заявила, что прогноз погоды до 5 декабря не предвещает осадков в виде снега. Однако при сохранении текущих метеорологических условий примерно 9−10 декабря возможно прохождение небольшого циклона, который может принести кратковременный снег.
Грохольская отметила, что в ближайшие дни в республике сохранится теплая погода с небольшими осадками. Ночные температуры составят 0, −5°C, дневные — от −1 до +4°C. Местами возможны небольшие осадки в виде мокрого снега или дождя, преимущественно в северных районах.
Особое внимание синоптик обратила на субботу, 29 ноября, прогнозируя мокрый снег, местами гололед и гололедицу. Возможны налипание мокрого снега на провода и деревья, а также переход осадков в ледяной дождь из-за слабоположительной температуры.
Метеоролог добавила, что текущий температурный режим в республике превышает климатическую норму на 8−9 градусов, однако такая погода не является аномальной. По историческим данным, в некоторые годы разница с нормой достигала 11 градусов, хотя бывали и очень холодные годы, когда в конце ноября температура опускалась до −30…-32°C, как например в 1953, 1984 и 1998 годах.
