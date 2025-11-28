В Финляндии усомнились в целесообразности забора у российской границы

Представитель пограничной охраны Юго-Восточной части страны Пинья Вискари заявила, что не может раскрыть точное место незаконного пересечения границы, но подтвердила, что нарушитель пересек границу в месте, где забора нет. Она уточнила, что забор строят прежде всего на участках, имеющих приоритетное значение с точки зрения погранохраны, в частности, там, где дорога проходит близко к границе, передает «ДП».