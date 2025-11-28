В Финляндии усомнились в целесообразности забора у российской границы

Жители Финляндии усомнились в целесообразности забора на границе с Россией после того, как нарушителю удалось проникнуть в Суоми в обход сооружения.
Представитель пограничной охраны Юго-Восточной части страны Пинья Вискари заявила, что не может раскрыть точное место незаконного пересечения границы, но подтвердила, что нарушитель пересек границу в месте, где забора нет. Она уточнила, что забор строят прежде всего на участках, имеющих приоритетное значение с точки зрения погранохраны, в частности, там, где дорога проходит близко к границе, передает «ДП».
По данным финской телерадиокомпании Yle, примерно через каждые 20 метров забора специалисты устанавливают мачты с камерами. Строительство ограждения в Лапландии и на востоке страны почти завершено, достроить оставшиеся участки забора пограничная охрана планирует к лету 2026 года.
По словам финской пограничной охраны, забор имеет высоту 4,5 метра, из которых около метра составляет колючая проволока. Часть забора также продолжается под землей на «достаточную глубину», передает РИА Новости.
24 ноября профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил мнение, что Финляндия готовит военную провокацию против России. Он подчеркнул, что этот процесс «уже никак не остановить».