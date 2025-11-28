Один из самых сильных снегопадов накрыл Пермь

Больше всего осадков выпало в Бисере — 14 миллиметров. В Косе, Чермозе, Чердыни и в Перми — 11 мм, в Губахе и Кочево — 10 мм, в Лысьве 9 мм, в Гайнах 8 мм, в Кунгуре и Верещагино по 6 мм.