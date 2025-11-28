Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На курганском заводе «Синтез» трудятся 50 многодетных матерей

На фармацевтическом предприятии «Синтез» сегодня работают 50 женщин, имеющих статус многодетной матери, причем трое из них воспитывают по пять детей. Поддержка материнства и детства является важной частью кадровой политики завода, который ежегодно расширяет собственные социальные программы в дополнение к государственным мерам. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Многодетные матери стали важной частью коллектива завода «Синтез».

На фармацевтическом предприятии «Синтез» сегодня работают 50 женщин, имеющих статус многодетной матери, причем трое из них воспитывают по пять детей. Поддержка материнства и детства является важной частью кадровой политики завода, который ежегодно расширяет собственные социальные программы в дополнение к государственным мерам. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Поддержка семьи — одна из наших ключевых традиций. Мы гордимся, что создаем среду, в которой сотрудники могут уверенно растить детей и строить карьеру. Многодетные матери — наше большое достояние, и наша задача — обеспечивать им и их семьям комплексную поддержку», — отметила директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко в группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте».

В текущем году завод направил 4,8 млн рублей на материальную помощь сотрудникам, включая выплаты при рождении детей и заключении брака. Предприятие реализует комплексный подход к поддержке семей: дети сотрудников получают премии за отличную учебу и путевки в летние лагеря, родители первоклассников обеспечиваются финансовой помощью к началу учебного года, а более 1200 детей ежегодно получают новогодние подарки.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганском заводе «Синтез» наградили 50 школьников — детей сотрудников предприятия — за отличную учебу. Премии получили ученики со 2 по 11 класс. Помимо денег, каждому вручили персональное поздравительное письмо от генерального директора.