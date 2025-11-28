На курганском заводе «Синтез» трудятся 50 многодетных матерей

«Поддержка семьи — одна из наших ключевых традиций. Мы гордимся, что создаем среду, в которой сотрудники могут уверенно растить детей и строить карьеру. Многодетные матери — наше большое достояние, и наша задача — обеспечивать им и их семьям комплексную поддержку», — отметила директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко в группе предприятия в социальной сети «ВКонтакте».