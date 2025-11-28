Путин порекомендовал молодому ученому уделить внимание семье

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками V Конгресса молодых ученых порекомендовал молодому специалисту уделить внимание семье и завести детей.
Ассистент кафедры 602 Института № 6 «Аэрокосмический» Московского авиационного института Кирилл Шелков рассказал, что в 2025 году стал лауреатом стипендии президента РФ для аспирантов вузов. При этом конкурс составил десять человек на место. Ученый отметил, что его исследование было связано с разработкой новых численных методов для исследования прочности конструкций и современных материалов, а получение стипендии позволило молодому человеку полностью посвятить себя этому делу.
«До этого мне приходилось совмещать работу в одном из аэрокосмических предприятий в качестве инженера и учебу в аспирантуре — и работу над диссертацией, и преподавательскую деятельность в рамках аспирантской практики, и создавать семью при всем при этом. Теперь же я могу полностью сосредоточиться на своей исследовательской работе и полноценно заняться педагогической работой», — сказал Шелков.
На что Путин поинтересовался семейным положением молодого ученого.
«Кирилл Андреевич, вы сказали, что вы занимались и научной деятельностью, и административной, и семью создавали. А детки есть у вас?», — поинтересовался российский лидер.
«Пока нет, планируем», — ответил Шелков.
«Займитесь и этим вопросом… На этом тоже нужно сосредоточить необходимое внимание», — порекомендовал Путин ученому.