В Киеве прогремел взрыв возле АЗС

В столице Украины, Киеве, в результате взрыва возле автозаправочной станции начался сильный пожар. Инцидент произошел в районе Оболонь.
«На Оболони в Киеве прозвучал мощный взрыв, и начался пожар. Сообщается, что взрыв произошел возле АЗС», — говорится в публикации украинских СМИ.
Ранее из-за серии взрывов в украинской столице были введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».
Еще ночью министерство энергетики Украины заявило о массированной атаке на объекты энергетической инфраструктуры страны. Атака была комбинированной и нанесла значительный ущерб.
Аварийные отключения света также были зафиксированы в ряде областей, включая Полтавскую и Сумскую. Власти вынуждены были принять эти меры для стабилизации ситуации в энергосистеме.
Напомним, что Вооруженные Силы РФ наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Это произошло после теракта на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы. Целями ударов становятся объекты оборонной промышленности, а также центры военного управления и связи.