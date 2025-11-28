Ричмонд
+5°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Киеве прогремел взрыв возле АЗС

В результате взрыва у АЗС в Киеве начался пожар.

Источник: Комсомольская правда

В столице Украины, Киеве, в результате взрыва возле автозаправочной станции начался сильный пожар. Инцидент произошел в районе Оболонь.

«На Оболони в Киеве прозвучал мощный взрыв, и начался пожар. Сообщается, что взрыв произошел возле АЗС», — говорится в публикации украинских СМИ.

Ранее из-за серии взрывов в украинской столице были введены экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

Еще ночью министерство энергетики Украины заявило о массированной атаке на объекты энергетической инфраструктуры страны. Атака была комбинированной и нанесла значительный ущерб.

Аварийные отключения света также были зафиксированы в ряде областей, включая Полтавскую и Сумскую. Власти вынуждены были принять эти меры для стабилизации ситуации в энергосистеме.

Напомним, что Вооруженные Силы РФ наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Это произошло после теракта на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы. Целями ударов становятся объекты оборонной промышленности, а также центры военного управления и связи.

Узнать больше по теме
Крымский мост: транспортный коридор через Керченский пролив
Самый длинный в Европе, Крымский мост связывает Таманский и Керченский полуострова. В материале рассмотрим основные его характеристики: географию, статус объекта, историю строительства и его стратегическое значение.
Читать дальше