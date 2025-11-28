В Киеве прогремел взрыв возле АЗС

Напомним, что Вооруженные Силы РФ наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября 2022 года. Это произошло после теракта на Крымском мосту, который организовали украинские спецслужбы. Целями ударов становятся объекты оборонной промышленности, а также центры военного управления и связи.